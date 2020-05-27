كيف اصيبت رجاء الجداوي بفيروس كورونا؟.. مساعدتها وابنتها تكشفان اللغز

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ترددت أقاويل كثيرة حول كيفية إصابة النجمة المصرية رجاء الجداوي بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، بينما رجحت أغلبها أن مساعدة الفنانة الخاصة هي منّ نقلت لها عدوى الفيروس، وذلك خلال مخالطتها لها أثناء كواليس تصوير مسلسلها الأخير «لعبة النسيان».

المفاجئ أن سناء مساعدة الجداوي الخاصة خرجت عن صمتها، ونفت بشدة اصابتها بفيروس كورونا، في الوقت الذي اعترفت فيه بأنها اصيبت بنزلة برد شديدة خلال النصف الأول من رمضان، لافتة إلى أن النجمة المصرية منحتها أجازة من العمل، رغم انشغالها بتصوير المسلسل، وذلك بمجرد أن شعرت بوعكة مساعدتها الصحية.

سناء قالت: «بينما اشتد المرض عليَّ، قالت لي الفنانة رجاء كدا الوضع مش حلو.. خدي أجازه وروحي اكشفي»، وبالفعل استجابت مساعدة رجاء لطلب الفنانة، وأجرت الفحوصات الطبية التي أثبتت اصابتها بنزلة شعبية حادة، ولم تحضر لعملها مع الفنانة المصرية آخر 10 أيام من تصوير المسلسل، حتى أن الجداوي رفضت دخول سناء موقع التصوير عندما قدمت إليها لأخذ باقي مستحقاتها المالية، وفضلت أن ترسلها لها مع المحاسب.

مساعدة النجمة المصرية رجخت أن يكون مصدر انتقال عدوى الفيروس لها هو عزاء زوج النجمة المصرية صفاء أبو السعود، رجل الأعمال السعودي صالح كامل، والذي اقيم في منزل الفنانة بالقاهرة، وحضره العديد من المشاهير، وهو ما توقعته أميرة، نجلة رجاء الجداوي الوحيدة أيضاً، حيث أوضحت في تصريحات صحفية أن أعراض المرض بدأت تظهر على الفنانة المصرية بعد ومين فقط من عودتها من العزاء، ولم تذهب في أي مكان بعدها.