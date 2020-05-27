محمد عبده: بسبب الحجر عرفت أن أولادي عددهم 10 وليس 9

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدث فنان العرب، الفنان السعودي محمد عبده عن فترة الحجر المنزلي، بسبب انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

الفنان السعودي قال إنه رب ضارة نافعة، وأن الأولاد والعائلة سعداء بجلوسه الدائم في المنزل، وأضاف مازحا: “ما بقي بيجامة ولا ثوب ما لبسناه، وأولادي طلعوا 10 حاسبهم 9 طلعوا 10 كل يوم أعد فيهم”.

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عبده أضاف، خلال حواره مع الإعلامي علي العلياني في “معيدين معكم” عبر قناة MBC 1، أنه يحمد الله على نعمة أنه جالس في منزله وسط أهله، ويأكل ويشرب بشكل جيد، حيث أن هناك من لا يملكون هذه النعم.

وكان فنان العرب محمد عبده قد فاجأ محبيه، وأهداهم أغنيتين جديدتين بمناسبة عيد الفطر المبارك، من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، الأولى أغنية وطنية بعنوان «ما في أغلى من بلادي» كلمات سعود سالم، ألحان طلال باغر، والثانية أغنية درامية بعنوان «يا جرحها» كلمات تركي آل الشيخ، ألحان د. عبدالرب إدريس.

يُذكر أن محمد عبده لديه 7 أبناء من زوجته الأولى السعودية، وهم: «نورة وود وريم وهيفاء وعبد الرحمن وبدر ودلال»، وبعد انفصاله عن زوجته الأولى، تزوج من امرأة فرنسية ذات أصول جزائرية، وأنجب منها 3 أبناء هم: «خالد وعالية والعنود».