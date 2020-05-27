بالتفصيل.. أقوال ريهام سعيد ضد سما المصري في تحقيقات النيابة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أدلت الإعلامية المصرية ريهام سعيد بأقوالها ضد الراقصة الاستعراضية سما المصري في التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مساء الاثنين 25 مايو، في جلسة استثنائية، في إطار البلاغ الذي قدمته ريهام ضد سما تتهمها فيه بالتحريض على الفسق والفجور.

وجاءت أقوال ريهام سعيد في التحقيقات، كالتالي: “سما المصرى تقوم بالتحريض على الفسق والفجور وبث مقاطع خادشة للحياء عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى”، مؤكدة أنها تتضرر من اعتياد سما المصرى على نشر عدد كبير من “الفيديوهات الإباحية” المنتشرة والمتداولة على شبكة “الانترنت” تقوم من خلالها باستعراض جسدها عاريا.

وتابعت: “منذ عدة شهور تقريبا كانت المشكو في حقها “سما” في زيارة لدولة الكويت وصورت نفسها فى وضع أمام أحد المعالم السياحية للدولة مما ترتب عليه منعها من دخول الكويت، ولما حصل الموضوع ده حسيت إن ده إهانة لمصر”.

وأضافت: “كما لاحظت فى الآونة الأخيرة نشر عدد كبير من المقاطع المصورة ” الفيديوهات الإباحية” التى تقوم بها وتضم المقاطع إيحاءات جنسية بوجهها وتستخدم عبارات جنسية واضحة وصريحة، وتتعمد لفت الأنظار إليها من خلال بث الصور الفوتوغرافية والفيديوهات الجنسية المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وتجعل من هذا النشاط الاجرامي المشبوه طريقا تتكسب منه وتفسد جيلا من الشباب وتخدش الحياء وتنشر الفاحشة والفسق وتدعو من خلاله للرذيلة وإثارة الغرائز”.

وأكملت: “تلاحظ لي أن عدد كبير من الصور تستعرض فيها سما المصري مؤخرتها وتجلس في غرفة النوم بملابس نوم عارية وتقوم بعمل إيحاءات جنسية وكذا صور فوتوغرافية لها أثناء الاستحمام داخل الحمام وهي عارية ده بالإضافة إلى مقاطع جنسية مصورة لها وأغاني خادشة للحياء، ولأن أنا لاحظت انتشار الفيديوهات بين الشباب ومنهم ابني فده خلاني أتقدم بالبلاغ ضدها”.

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وتابعت: “تلك الفيديوهات موجودة بصفة مستمرة على القناة الخاصة بـسما المصرى على موقع وعلى حساب الانستجرام الخاص بها ايضا وركزت معاها قبل تقديم البلاغ بعدة أشهر لما أنتشر الفيديو اللى عملته في دولة الكويت”.

وعن طبيعة عمل سما المصرى قالت ريهام: “هى ليست مذيعة أو إعلامية أو راقصة أو ممثلة وليست عضوة بأي نقابة من النقابات الفنية وهى كل مهنتها عمل فيديوهات إباحية ونشرها عبر شبكة الإنترنت على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة ومنها قناتها على اليوتيوب وصفحتها على الانستجرام ومن خلال المشاهدات تحصل على أموال وربح من إدارة اليوتيوب وده سبب شهرتها”.

وأكملت: “سما المصرى تستعرض مؤخرتها وتجلس في غرف النوم بملابس عارية وتقوم ببعض الإيحاءات الجنسية وهي عارية الجسد وأخرى لها داخل الحمام وهي تستحم وأخرى تبدو في حالة سكر بين وأغاني خادشة للحياء تحتوي على عبارات جنسية فجة ومنها إظهار ملابسها الداخلية أثناء عرض الفيديو وهناك مقطع تقوم بنط الحبل وتقوم باستعراض اهتزاز صدرها ومقطع مصور في حمام سباحة بملابس عارية”.

وتابعت: :ومقطع أخر على البحر بملابس تظهر عورتها وتستعرض مؤخرتها أمام الكاميرا ومقطع تقوم فيه بالجري وراء خروف العيد وتتعمد السقوط أرضا وتظهر مؤخرتها بطريقة بها إيحاءات جنسية وهناك مئات الفيديوهات الأخرى وقمت بتحميل الفيديوهات والمقاطع اللي ذكرتها على أسطوانة مدمجة وأرفقتها بالشكوى”.

ريهام سعيد أضافت : “فيديوهات سما المصرى تحقق نسبة مشاهدة عالية على تلك المواقع وهو إحدى عشر مليون شخص على موقع الانستجرام وهي بتقوم بالإعلان عليه ونشر فيديوهاتها على قناتها على اليوتيوب وتلك المقاطع تحتوي على أفعال تخل وتخدش الشرف والحياء لإنها تظهر بملابس نوم وبتظهر في الحمام وبتستحمى وكمان تعمدها إظهار مؤخرتها في كل الصور والعبارات الجنسية الإباحية اللي بتقوم بنشرها في الأغاني والحركات اللي بتعملها بجسمها كل ده أكيد بيخدش حياء الناس وأي حد بيشوف الكلام ويطلع على تلك الفيديوهات هيتأكد من كده وأنها متعمدة إثارة الغرائز وعرض مفاتن جسدها للناس لخدش حيائهم ونشر الفسق”.

أما عن طبيعة علاقتها بسما المصرى ووجود خلافات بينهما، قالت: “مفيش علاقة شخصية بتربطني بيها لكن أنا اتقابلت معاها في إحدى الفنادق بمنطقة الدقي وهي دائمة الإساءة لي ولسمعتي والتشهير بي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وتقدمت بالشكوى كأحد أفراد المجتمع المضرورين من عرض هذه الفيديوهات الجنسية التي تفسد المجتمع وكذا بصفتي أم لأبناء شباب في سن المراهقة وأنها تثير غرائزهم وتجعل الشباب يألفوا العري والإباحية وهي ضد عاداتنا وتقاليدنا المصرية وهي خدشت حيائي لما اطلعت عليها أنا وأولادي بيرددوا كلامها ويتكلموا معايا في الأفعال اللي هي بتقوم بيها وده بالإضافة إلى أنها أساءت لسمعة مصر في الخارج”.