أحمد العوضي يكشف تفاصيل قصة حبه وزواجه من ياسمين عبدالعزيز

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري أحمد العوضي لأول مرة تفاصيل قصة حبه وزواجه من الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

العوضي أكد أنه يحب ياسمين عبدالعزيز من قبل أن يعرفها، وكان يرى أنها أهم نجمة في مصر، حيث قال: “أكتر ممثلة أنا بحبها من قبل ما أقابلها هي الممثلة المفضلة بالنسبة لي وهي النجمة الأهم في مصر، فهي النجمة الوحيدة التي تعمل أفلام سينما بمفردها وتحقق إيرادات”.

وأضاف أن بداية علاقته بياسمين كانت وقت تصوير مسلسل “لآخر نفس” عام 2017، لافتا إلى أنها وقفت بجانبه معنويا وكان لها دور كبير في نجاحه في دور “هشام عشماوي” في مسلسل “الاختيار”، قائلا: “الحب لما يكون في حياة البني آدم بيكون دافع للنجاح، أنت بتنجح بيه وعلشانه، لما يكون الشخص اللي معاك بيساندك وفي ضهرك وبيشجعك بكلمة حلوة بيفرق معاك جدا”.

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أما عن سبب إعلان زواجه بشكل غير مباشر، حيث قام فقط بتغيير حالته الشخصية إلى متزوج دون الإشارة إلى ياسمين، قال إن الأمر كان معروفا فالجمهور يعرف أنه مرتبط بها، لافتا إلى أنهما لم يقيما احتفالا بالزواج لظروف انتشار فيروس كورونا، وأنهما أرادا إخبار الجمهور بزواجهما فأعلنا الأمر.

وكشف أنه يتعامل مع ياسمين على أنها زوجته وحبيبته وليست النجمة الشهيرة، قائلا: “مش بتعامل معها أنها النجمة ياسمين عبد العزيز أنا بتعامل أنها مراتي وحبيبتي ياسمين”، لافتا إلى أنه قد يجمعهما عملا جديدا بعد مشاركتهما في مسلسل “لآخر نفس” الذي كان بداية قصة حبهما، لكن هذا الأمر لن يحدث الآن.

العوضي كشف عن الاسم الذي سيطلقه على أول ابن له من ياسمين، وهو اسم “موسى”، وعن سبب اختياره لهذا الاسم قال إنه خلال تصويره مسلسل “الاختيار” سافر إلى حدود سوريا لتصوير بعض المشاهد، وهناك التقى بطفل صغير، لفت نظره وأحبه كثيرا، فهو حجمه صغير لكن عمره 4 سنوات ويتحدث وكأن عمره 40 سنة، واسمه “موسى”.

وتابع، خلال استضافته في برنامج “التاسعة” مع وائل الإبراشي على شاشة التليفزيون المصري، أنه يحب الأطفال كثيرا، وأحب اسم “موسى” وقرر أن يطلقه على أول طفل ينجبه، لافتا إلى أن زوجته ياسمين عبد العزيز وافقت على هذا الاسم، وأحبت الطفل أيضا عندما حكى لها عنه.