بعد دعوى إثبات الزواج.. أول تعليق من هيفاء وهبي على مدير أعمالها السابق

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ردت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على رفع محمد وزيري، مدير أعمالها السابق، دعوى إثبات زواج والمقرر عقد أول جلسة لها في يونيو المقبل.

هيفاء وهبي، قالت في أول تعليق لها على الأزمة: “إدعاء إثبات زواج، المدعى عليه م. وهو كلام عار عن الصحة”.

وأصافت: “سأتخذ بعد انتهاء الإجازة القضائية الإجراءات القانونية ضد من قام بهذا التشهير، وسوف ننتظر نتيجة التحقيق، وما يسفر عنه حكم القضاء”.

وكان المحامي ياسر قنطوش، وكيل الفنانة هيفاء وهبي، سبق أن حرر محضرًا بقسم شرطة العمرانية يتهم فيه وكيل أعمالها السابق بالاستيلاء على أموالها.

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وقال في تصريحات صحفية، إن هيفاء وهبي، وكلت المشكو في حقه لينوب عنها في التفاوض مع الغير بخصوص حفلاتها الفنية والغنائية والأفلام السينمائية والبرامج والمسلسلات التلفزيونية والدعايات، وكذلك التوقيع على العقود الخاصة بتلك الأعمال بالشروط التي يتم الاتفاق عليها وقبض بدلاتها وإعطاء الإيصالات وذلك في مصر.

وأضاف البلاغ: المشكو في حقه كان يعمل مدير أعمال الشاكية في مصر، ويتعاقد على الحفلات والبرامج والمسلسلات التي تخص الشاكية ويستلم القيمة المادية المتفق عليها من المنتجين والمتعهدين، ويتولى إيداعها بالبنك في حساب الشاكية.

واتهمه باستغلال التوكيل المحرر له من قبل الشاكية وسحب مبالغ مالية من حساب الشاكية المودع بأحد البنوك، دون علم الشاكية مستغلًا بذلك التوكيل المحرر له.

وتابع أن المشكو في حقه استولى على مبالغ مالية أخرى كبيرة نظير قيمة الحفلات والبرامج التلفزيونية والمسلسلات الخاصة بها التي كان يتقاضاها من المنتجين، وبدلًا من تسليمها للشاكية كان يضعها في حسابه الخاص بهدف الإضرار بالشاكية والاستيلاء على أموالها.