أول صورة لرجاء الجداوي من العزل الصحي ورسالتها لجمهورها بعد إصابتها بكورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشرت صفحة برنامج et بالعربي، صورة للفنانة المصرية رجاء الجداوي من داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وظهرت رجاء الجداوي في الصورة وهي ممدة على السرير وإلى جانبها مصحف كبير ويرافقها في الصورة أحد الأطباء المسئولين عن متابعة حالتها الصحية.

ووجهت رجاء الجداوي رسالة لجمهورها عن تطورات حالتها الصحية، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد آخر أيام رمضان، ونصيحتها لهم.

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رجاء الجداوي، قالت في مداخلة هاتفية لـ”راديو مصر”: “أرجوكم خافوا على نفسكم عشان ماتوصلوش للي أنا فيه ده”.

وأوضحت الفنانة الكبيرة في مداخلتها أن مصر لن تستطع إكمال هذا الوضع اقتصاديًّا بسبب تكلفة الرعاية للمصابين في مستشفيات العزل، ووجهت الشكر لكل من سأل عنها، ودعا لها واصفة الإصابة بفيروس كورونا بالأمر الخطير.

وأكدت رجاء الجداوي أنها أُصيبت بالفيروس في آخر يوم تصوير بمسلسل “لعبة النسيان”، الذي عرض في رمضان بطولة دينا الشربيني، قائلة: “اضطريت للتصوير في ظل أزمة كورونا بسبب التزامي بالعقد الذي أبرمته مع الشركة المنتجة للمسلسل”.

وكانت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، قد أعلنت إصابة والدتها بفيروس كورونا في وقت سابق، وتم نقل الفنانة لمستشفى العزل في الإسماعيلية.