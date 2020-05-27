وفاة المذيعة شيرين جمال في حادث سير

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفيت الإعلامية المصرية شيرين جمال، مذيعة الاقتصاد بقناة البغدادية، إثر تعرضها لحادث سير مروع.

الإعلامي مصطفى النادي أعلن هذا الخبر الحزين، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”، حيث نشر صورة لها، وعلق قائلا: “الزميلة والصديقة صاحبة القلب الطيب شيرين جمال في ذمة الله”.

وأضاف: “لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك لمحزونون، ربنا يرحمك يا شيرين ويغفرلك ويرزقك الفردوس الأعلى”.

Advertisements

وجاءت وفاة الإعلامية المصرية شيرين جمال بعد وفاة والدتها بشهرين فقط، حيث دخلت إثر ذلك في حالة من الحزن الشديدة.

والمذيعة شيرين جمال ولدت بالقاهرة، وتخرجت من كليه الإعلام قسم الإذاعه والتلفزيون في جامعة القاهرة، ثم عملت كمذيعة في قسم الاقتصاد بفضائية البغدادية منذ 20 نوفمبر عام 2010 وحتى يناير عام 2013.

كتبت شيرين جمال عددا من المقطوعات النثرية على صفحتها الرسمية علي موقع ”الفيس بوك“ وكان آخرها مقطوعه حملت عنوان ”ما بعد الهلاك“، والتي حملت الكثير من المعاني الحزينة بسبب دخولها في حالة اكتئاب بعد وفاة والدتها.

وكانت الإعلامية الراحلة قد نشرت بعد وفاه والدتها بيومين مقطوعه نثريه بعنوان ”عندما رحلت أمي“، عبرت خلالها عن مقدار الحزن الذي أصابها نتيجة وفاه والدتها، لافتة إلى أنها كانت دائما تختلف معها، قائلة: ”لم أكن الابنه الفاضله، ولكنني أحببتك“.