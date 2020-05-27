ليدي جاجا تحتفل بنجاح «RAIN ON ME» بصورة جريئة.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

احتفلت النجمة والمطربة الأمريكية ليدي جاجا، بنجاح أغنيتها الجديدة “رين أون مي”، والتي طرحتها عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.

وبحسب جريدة الديلي ميل، فإن ليدي جاجا قامت بنشر صورة لها من اطلالتها التي ظهرت بها عبر الفيديو الكليب، احتفالا بتخطي نسبة مشاهدتها لـ 40 مليون في أقل من 4 ايام.

وشاركت النجمة أريانا جراندي في غناء الأغنية، وظهرت برفقة ليدي جاجا في الفيديو كليب المصور.

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ومن المرتقب، أن يتوسع التعاون بين ليدي جاجا واريانا جراندي، بأن تشارك أريانا في بطولة مسلسل “أمريكان هورور ستوري”، الذي تلعب به ليدي جاجا أحد الأدوار الرئيسية.

وعلى جانب أخر، يبدو أن النجمة والمطربة الأمريكية ليدي جاجا، قررت الدخول في عالم الجمال بقوة خلال هذه الفترة، حيث كشفت النجمة العالمية البالغة من العمر 34 عاما، أنها بصدد إطلاق خط ماكياج ” Stupid Love”، ومن المقرر أن تطلقه خلال أيام معدودة، حيث ستطلق مجموعة ” ظلال جفون ” و التي تحمل 18 لونا مختلفا لكي تناسب جميع أذواق الفتيات و النساء من مختلف الأعمار.

و من المقرر أن تكون هذه المنتجات متاحة يوم 19 مايو الجاري، و هو الخبر الذي اثار حماس قطاع كبير من محبي وعشاق جاجا الذين أكدوا أن هذه الخطوة ستؤهلها لتكون واحدة من أهم النجمات صاحبات خطوط التجميل الشهيرة و ذلك كون اسم جاجا ارتبط دائما بتحقيق النجاحات .