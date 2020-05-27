كاميرون دياز تقرر العودة للتمثيل

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشف مصدر صحفي لموقع ET الأجنبي، عن أن النجمة والممثلة الأمريكية كاميرون دياز تخطط للعودة للتمثيل بعد قرار اعتزالها في 2018 من أجل الحصول على راحة والتفرغ لأسرتها.

وأضاف المصدر أن النجمة العالمية البالغة من العمر 47 عاما، ستكون انتقائية عند اختيار الأعمال الفنية التي ستعيدها لجمهورها مجددا، بعد أن توقفت عن التمثيل في 2015 بعد زواجها.

وكشف المصدر أن كاميرون دياز، تقضي أوقاتها مع زوجها بينج مادين وابنهما راديكس، لافتا إلى أن أهم أهداف النجمة الأمريكية هو الأمومة

وكانت النجمة العالمية، قد بدأت مشوارها الفني كعارضة أزياء، وكانت أولى بطولاتها في فيلم The mask إنتاج 1994، وحققت شهرة كبيرة آنذاك.

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وعلى جانب أخر، تود النجمة والممثلة الأمريكية كاميرون دياز، أن تقوم بمهمتها كأم بشكل كامل بدون اللجوء لأي مساعدات، حيث أكدت النجمة الشهيرة التي اعتزلت التمثيل أنها لن تستعين بٌمربية لكي تساعدها في تربية طفلتها “راديكس” التي أنجبتها بداية شهر يناير الحالي.

وفي الوقت الذي طلبت العائلة الحفاظ علي خصوصيتها في هذا الوقت المثير، إلا أن إحدى المقربين لكاميرون دياز وزوجها بنجي مادن أكد أن كاميرون البالغة من العمر 47 عامًا، أنها تعلم جيدًا كيف تكون “أم”، وكاميرون تريد حقًا أن تقضي كل ثانية مع طفلتها.

وأكدت كاميرون دياز في مقابلة عام 2014 مع Esquire قبل زواجها من مادن حيث قالت دياز إنها لم تكن مهتمة بأن تصبح “أم” في ذلك الوقت، وقالت للمجلة: أحب حماية الناس، لكنني لست مهتمة علي الأطلاق لأكون أم، وذلك تأكيدًا على أن آراء كاميرون دياز تجاه الأمومة تغيرت تمامًا.

وكانت الممثلة والنجمة الأمريكية كاميرون دياز، قد كتبت مؤخرا، منشور لها على حسابها على موقع “إنستجرام” للتواصل الاجتماعي، عن استقبالها هي وزوجها بنجي مادن، البالغ من العمر 40 عاما، أول أطفالهما، وذلك بعد 5 سنوات زواج.