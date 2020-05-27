شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تطلق جائزة لتكريم أفضل الممارسات المبتكرة في مواجهة كورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 27 مايو 2020 أعل الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن إطلاق جائزة لتكريم "أفضل الممارسات المبتكرة في مواجهة جائحة كوفيد-19"

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: "تعلّمنا في مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن الأزمات لا يمكن تخطيها إلا بالفكر المُبدِع.. والتزاماً بهذا النهج.. أطلقنا اليوم فئة جديدة استثنائية ضمن "جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع" لتكريم أفضل الممارسات المبتكرة في مواجهة جائحة كوفيد-19".

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