بعد ساعات على طرحه.. كليب “وانت معايا” يحقق الملايين!

متابعة بتجــــــــرد: بعد يومين على طرح كليب أغنية “وانت معايا” بنسخة الريمكس، حقق الكليب أكثر من خمسة ملايين مشاهدة عبر قناة النجم المصري تامر حسني الرسمية في موقع يوتيوب وذلك بعدما طرحها نجم الجيل في أول أيام عيد الفطر المبارك.

تجمع الأغنية وهي من ألبوم “عيش بشوقك” تامر حسني والشاب خالد، وأعيد توزيعها قبل تصويرها وانضم إلى الأغنية عبد الفتاح الجريني وبالتي.

الأغنية كلمات وألحان تامر حسني، توزيع موسيقي وريميكس جلال الحمداوي، هندسة صوتية ياسر انور أمّا الكليب فهو من إخراج سعيد الماروق.

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من جهة أخرى، أحيا تامر حسني مؤخرًا حفلاً غنائياً بثته شاشة ON TV بمناسبة عيد الفطر المبارك وأقيم على مسرح الصوت والضوء في الأهرامات.