الموسم الأخير من "13 سببا" في يونيو على نتفليكس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد ثلاثة مواسم مثيرة للاهتمام شابها جدال بشأن تأثيراها المحتمل على معدلات الانتحار بين المراهقين، يعود مسلسل "13 سببا" الذي يذاع على شبكة "نتفليكس" في موسمه الأخير.

وأكدت نتفليكس أن الموسم النهائي سوف يعرض في الخامس من حزيران/يونيو، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

ويتناول المسلسل الذي تدور أحداثه في مدرسة ثانوية قضايا حساسة مثل التنمر والاعتداء وانتحار المراهقين وأحيانا بأسلوب صادم.

ويخشى المنتقدون أن المسلسل قد يؤدي إلى تقليد المراهقين لعمليات الانتحار المجسدة بشكل واضح في المسلسل وإنهاء حياتهم. وكان خبراء الصحة العقلية قد أشاروا على زيادة بنسبة 28 % في معدل الانتحار في الولايات المتحدة بعد بث المسلسل في 2017.

ولهذا حذف صانعو العمل جزءا ذا صلة بالموسم الأول والآن ينشرون تحذيرات للمشاهدين.