اكتئاب محمد عبده يثير ذعر معجبيه.. والرهان على "رسائل مفرحة"

كشف نجل المطرب السعودي محمد عبده عن إصابة والده باكتئاب خفيف، مثيرا الذعر والقلق في صفوف معجبيه.

وأكد عبد الرحمن عبده عبر حسابه على موقع "تويتر" إلى أن والده أصيب بالاكتئاب بسبب تواجده بالمنزل طوال فترة الحظر الذي استمر لنحو 3 أشهر حتى الآن.

وغرد عبد الرحمن قائلا: "إللي يسأل عن بابا محمد.. هذه أطول فترة في حياته يقعد فيها في بلد، وعنده اكتئاب خفيف".وطلب من جمهور فنان العرب إرسال رسائل مفرحة له عندما يتواصل معهم عبر حفله الغنائي، الذي أذيع على الهواء مباشرة، الثلاثاء، عبر منصة "شاهد" للبث الرقمي.



وعبر عدد من المغردين عن تعاطفهم ودعمهم للفنان الكبير مستذكرين حفلاته وأغانيه وداعين له بأن يُصبح في وضع نفسي أفضل.

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وقال أحدهم: " كيف لشخص يسعدنا ويفرحنا ويبهجنا يتضايق، الله يسعده مقدار ما أسعدنا ويشرح له صدره"، على حد تعبيره.

فيما قال آخر: "خله يوسع الخاطر لأن دنياه ما تستاهل الضيقة".

وكان الفنان قد أعلن عن حفلته الافتراضية في 23 مايو الجاري عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قائلا: "أحبائي أنا على موعد معكم في حفل عيد الفطر المبارك".



