نجم “لا كاسا دي بابيل” ومحمد رمضان في عمل واحد؟

تلقى الممثل محمد رمضان رسالة جميلة من الممثل إنريك ارسي الذي لعب دور Arturo Román في المسلسل العالمي الذي حصد شهرة واسعة في كل أنحاء العالم la casa de papel أو ” لا كاسا دي بابيل”، حيث هنأ “إنريك” الممثل المصري بمناسبة عيد ميلاده واعتبره أفضل ممثل في الشرق الأوسط، متمنياً أن يجتمع معه بعمل في المستقبل.

ونشر “رمضان” فيديو لـ إنريك ارسي عبر حسابه على انستغرام حيث ظهر الأخير في الفيديو وهو يقول: “محمد رمضان أعلم أنك تعرفني، وأعلم أنك تكرهني من La case de papel لكن أعلم أنك ممثل شامل وأفضل ممثل في العالم العربي، لذا أنا اهنئك بمناسبة عيد يملادك وأتمنى أن أقابلك يوماً ما وأن أعمل معك في المستقبل.

وكان النجم محمد رمضان قد حقق نجاحاُ ساحقاً في مسلسل “البرنس” الذي عرض طيلة شهر رمضان المبارك، حيث حصد منذ الحلقة الاولى كمية كبيرة من الإشادات بالعمل من الجمهور والنقاد والمشاهير.

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في نفس السياق، أجرى موقع “الخليج 365” استفتاءً حول سؤال “هل تعتقد ان محمد رمضان في البرنس يستحق لقب نجم رمضان هذا العام؟”

أتت النتيجة 62% طبعاً و38% ابدًا وذلك بعدما صوّت الآلاف من المتابعين خلال 24 ساعة عبر ستوري “الخليج 365” على انستغرام.

وكانت أحداث المسلسل قد دارت حول عائلة “البرنس” أي “رضوان البرنس” الذي يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل في ورشة والده يجد نفسه مسؤولاً عن عائلته بعد وفاة والديه، مما يفتح خلافات ومشاكل عائلية بين أشقائه الـ6 وهم “عبد المحسن” (إدوارد)، و”فتحي” (أحمد زاهر)، و”ياسر” (محمد علاء)، و”نورا” (ريم سامي) و”عادل” (أحمد داش) و “رأفت” (أحمد فهيم) والمسلسل من تأليف واخراج محمد سامي الذي نسج الشخصيات بشكل جذاب ومثير استطاع من خلال حبكته الدرامية أن يشد المشاهد الى أبعد حدود.