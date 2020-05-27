دنيا بطمة تستعرض حملها بصور جديدة

تواصل الفنانة دنيا بطمة نشر صورها عبر حسابها على انستغرام من داخل منزلها مستعرضة حملها وبطنها المنتفخ.

وكانت دنيا قد أكدت حملها بمولود جديد من زوجها المنتج محمد الترك وذلك خلال حلولها ضيفة خلال احدى المقابلات مباشرة على انستغرام. ورداً على سؤال حول جنس الطفل، أشارت دنيا انها لا تعلم حتى الساعة جنس الطفل ان كان صبياً او بنتاً.

نذكر ان خبر حمل دنيا كان قد انتشر منذ أسابيع بعدما أعلنت عمتها الموضوع خلال قضية “حمزة مون بيبي” وذلك بعد ورود اسمها في قضية الحساب الذي كان يبتز المشاهير.

دنيا تزوجت في عام 2013 من المنتج محمد الترك ولديهما طفلة تدعى غزل.