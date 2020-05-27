تامر حسني والشاب خالد يحققان الملايين بيومين

بعد يومين على طرح “وانت معايا”، اقترب الكليب للوصول الى خمسة ملايين مشاهدة على قناة تامر حسني الرسمية عبر موقع يوتيوب وذلك بعدما طرحها النجم تامر حسني في أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث جمعت الأغنية -وهي من ألبوم “عيش بشوقك”- تامر حسني والشاب خالد، وأعيد توزيعها قبل تصويرها وانضم إلى الأغنية عبد الفتاح الجريني وبالتي.

الأغنية كلمات والحان تامر حسني، توزيع موسيقي وريميكس جلال الحمداوي، هندسة صوتية ياسر انور وإخراج سعيد الماروق.

من جهة أخرى، أحيا “حسني” حفلاً غنائياً “أونلاين” والذي أقيم على مسرح الصوت والضوء في الأهرامات اول أيام عيد الفطر.