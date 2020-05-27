بيروت الجميلة تجمع يوري مرقدي وبولا يعقوبيان

May 27, 2020 أطلق الفنان يوري مرقدي أغنية جديدة بعنوان “بنات بيروت” وهي تحية الى بنات بلاده وقد شاركت المقدمة السيدة بولا يعقوبيان حيث بدأت بالقول: “اعرفكم جميعاً حبيبتي بيروت كم كنت لي حاضنة كم كنت لي حاضرة مدينتي العريقة سيدتي الجميلة بيروت لن تموت”. ثم يبدأ يوري بالغناء حيث تقول الأغنية: “عابيروت ودوني وعبناتا دلوني ولو مرة قبل ما موت اسهر ليلي ببيروت ببيروت وعدوني شم الهوا قالولي ما بعرف شو اللي صار أعشقت الهوى ببيروت الله خلقهم وكسر القالب صبحان اللي خلق بنات بيروت”. الأغنية من كلمات وألحان يوري مرقدي وتوزيع كريم عوض، وقد بدء عرض الفيديو كليب على الشاشات.







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