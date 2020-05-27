محمّد المجذوب يعيش صراعًا… كيف يتخطى ماضيه الأسود؟

أطلق النجم محمّد المجذوب أغنيته المُنفردة الجديدة بعنوان “ماضي أسود” من إنتاج شركة”Universal Music MENA”.

ماضي أسود” هي أغنية تنتمي لنوع البوب من حيث النمط الموسيقيّ مع خلطة من الشجن، وهي من كلمات محمّد حيدر وألحان وتوزيع حسام الصعبي.

تمّ تصوير هذا العمل على طريقة الفيديو كليب مع المُخرج اللبنانيّ شريف ترحيني في ألمانيا وتحديداً في العاصمة برلين في ظلّ الظروف الصعبة التي فرضها فيروس كورونا.

Advertisements

من ناحيته، عبّر النجم محمّد المجذوب عن سعادته بإصدار هذا العمل على الرغم من كلّ الأجواء المُحيطة، وقال:” لم يكن من السهل أبداً التصوير وسط الظروف الراهنة والتعبئة العامّة المفروضة عالمياً بسبب فيروس كورونا، لكن كان هناك شغف كبير بأن يُبصر هذا العمل النور، بخاصّة أنّني أحببت جداً فكرة الكليب التي تعكس الصراع بين الماضي والمُستقبل لتبقى الحقيقة الوحيدة اللحظة الآنيّة التي ترجمها المُخرج برومنسيّة. الكليب ينقل بإختصار العلاقة بين حبيبين ضمن أجواء قريبة جداً من الواقع ومشهديّة بسيطة ومُتكاملة تعكس في الوقت نفسه كلمات الأغنية”.

أمّا عن فكرة الكليب المُصوّر، قال المُخرج شريف ترحيني :”كلّ إنسان له ماضيه، فهناك من لديهم ماضي أسود ويبقى كذلك إلى الأبد، وآخرون يسعون لتصحيح أخطائهم مع الوقت وغيرهم من يتمتّع بماضي شفّاف…في هذه الأغنية المُصوّرة، شخّصت حالة موجودة في المُجتمع، وعكست حياة حبيبين قصّتهما مُشابهة لكثيرين، لكنّي غصت في تفاصيل هذه الشخصيّة أكثر وصوّرتها من منظور مُختلف، فرأينا صفاتها الحسنة والسيّئة معاً.

يُذكر أنّ أغنية “ماضي أسود” مُتوفّرة على جميع التطبيقات الموسيقيّة، أمّا الكليب فعلى قناة محمد المجذوب الخاصّة على موقع VEVO.