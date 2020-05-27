May 27, 2020
تحدث الممثل أحمد العوضي للمرة الأولى عن بدايات قصة حبه مع الممثلة ياسمين عبد العزيز وذلك خلال حلوله ضيفاً ضمن برنامج “التاسعة”.
وقال “العوضي”: “بدأت قصة حبنا خلال تصوير مسلسل (آخر نفس)”. معترفاً انه كان يحب ياسمين عبد العزيز منذ زمن قبل أن يلتقي بها، وكانت أفضل ممثلة بالنسبة له ومن أنجح ممثلات جيلها فهي حالة فريدة “.
ورداً على سؤال حول اعلان زواجه عبر مواقع التواصل، أشار الى أنه أعلن زواجهما عبر مواقع التواصل في ذلك الوقت، لإعتقاده أنه الوقت الأنسب بعد نجاحها الساحق في مسلسل “ونحب تاني ليه” وكذلك نجاحه في مسلسل “الإختيار”.
وشدد “العوضي” الى أن ياسمين كان لها الفضل في نجاحه في تجسيد شخصية “هشام عشماوي” فكانت دائمة تقدم الدعم له، فهذا الحب الحقيقي هو دافع قوي للنجاح خاصة عندما تشعر بالفعل ان حبيبتك تساندك ستنجح.
كما كشف أحمد أنه اتفق مع ياسمين الى أنهما سيطلقان على اسم أول مولود لهما، “موسى”، على اسم الطفل السوري الذي التقاه على الحدود السورية اللبنانية أثناء تصوير مسلسل الاختيار.
بعد تصريح احمد راح راح الجمهور يتساءل هل ياسمين حامل؟ وكان أحمد العوضي قد أعلن زواجه من ياسمين عبد العزيز بشكل مفاجئ عبر حسابه الشخصي على موقع فايسبوك.
وأتى هذا الاعتراف بعد إعلان الثنائي ارتباطهما على مواقع التواصل قبل نحو شهرين، إثر نشر ياسمين صورة للعوضي معلقة “بحبك يا أحمد”، ليرد عليها بصورة لها وتعليق “بحبك يا ياسمين”، إلا أنهما لم يكشفا عن هذا الارتباط عما إذا كان خطوبة أو زواج.
نذكر أنه عرض للممثلة ياسمين عبد العزيز مسلسل “ونحب تانى ليه”. أما أحمد العوضي عرض له مسلسل “الاختيار” خلال شهر رمضان.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد العوضي يكشف أسرار حبه لياسمين عبد العزيز.. وهل الأخيرة حامل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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