في حفل استثنائي، نانسي عجرم اعادت الامل والفرح والحب الى الجمهور العربي

بمناسبة عيد الفطر السعيد، أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلاً فنياً من مدينة بيروت، يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو، حيث أقيم الحفل في موقع خاص على احد اسطح المباني في الهواء الطلق دون حضور مباشر من قبل الجماهير، الذين تمكنوا من مشاهدته من خلال بثّ حصري على قناة نانسي على يوتيوب.

الحفلة عبارة عن رسالة أمل وحب وفرح من نانسي الى كل العالم وذلك بعد الفترة الصعبة التي مرت على كل الناس بسبب فيروس كورونا، حيث أحبت نجمة “بدنا نولع الجو” أن تقدم حفلاً مختلفاً يترك بصمة في عالم الاونلاين، وهذا ما حصل بالفعل، فبعد دقيقة واحدة على انتهاء السهرة التي قدمت فيها نانسي باقة من أجمل أغنياتها وهي “قلبي يا قلبي، عم بتعلق فيك، بتفكر في ايه، حلم البنات، ما تجي هنا، الدنيا حلوة، واختتمت الحفلة بأغنية بدنا الجو ويا غالي”، حتى اشتعلت مواقع التواصل بآلاف التعليقات المشيدة بالسهرة الاستثنائية ان لناحية الاخراج الذي حمل توقيع سمير سرياني الذي أظهر نانسي بمستوى عالمي بدءاً من الاضاءة الى الديكور البسيط المريح للمُشاهد وللمزاج، بالاضافة الى تقسيم السهرة الى ثلاث فقرات وفي كل فقرة وجهت نانسي رسالة مليئة بالأمل والحب والفرح.

الجمهور واكب السهرة من جميع انحاء العالم، واستمتع بحفلة كرست نانسي مرة جديدة رقماً صعباً واستثنائياً في الساحة الفنية.

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اختارت نانسي لهذه الحفلة اطلالة بسيطة وأنيقة في آن تتناسب مع هذه النوعية من السهرات، حيث ارتدت “سروال جينز” و “توب” بيضاء اللون، واكملت طلتها بمكياج بسيط جداً وتسريحة شعر عادية زادتها جمالاً وتألقاً.

تركت نانسي نفسها تتفاعل مع الأجواء الجميلة فرقصت، ضحكت، غنت وتمايلت ونقلت هذه المشاعر كلها الى الجمهور الذي تفاعل معها بشكل لا يوصف.

الحفلة أتاحت الفرصة للجمهور المُتابِع حول العالم، للتبرُّع لجمعية “فرح العطاء” الخيرية التي اختارتها نانسي، وهي منظمة غير حكومية مقرها لبنان تُعنى بتعزيز المواطنة وبناء الجسور بين شرائح المجتمع اللبناني من خلال العمل التطوّعي والتكافل الاجتماعي.