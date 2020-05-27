تحقيق خاص- طلاق المشاهير بدايات رومانسية ونهايات مؤلمة

دائماً ما تكون حياة المشاهير الشخصية محط أهتمام الجمهور الذي يحب متابعة من تزوج منهم أو طلّق أو أنجب أو من يعيش قصة حب أو من يعيش خلافات عائلية تخرج الى الأضواء على الرغم من أن أغلبية المشاهير يعتمدون السرية في حياتهم الشخصية، إلا أنه بوجود مواقع التواصل واستقصاء الصحافة بات من الصعب اخفاء سرّ لفترة طويلة.

ولأن زواج وطلاق المشاهير يلفت دائماً الأنظار، سلط موقع “الخليج 365” الضوء اليوم على نجمات تزوجن وانفصلن بعد خلاف، نذكر بعضاً من الحالات التي لفتت الانتباه في السنوات الأخيرة بدأت برومانسية وحب ووئام وانتهت بخلاف وانفصال وفضائح وشتائم واخذ ورد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بداية مع النجمة هيفا وهبي التي انفصلت عن زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بعد قصة حب وزواج استمرا لمدة ست سنوات وبعد انفصالهما تحول الحب الكبير الى تراشق كبير بالكلام والاتهامات سيما وان ابو هشيمة ضيّق الخناق كثيراً على هيفا في مصر محاولاً ان يقطع برزقها هناك.

كذلك انفصلت الممثلة نيللي كريم عن زوجها هاني أبو النجا بعد زواج استمر 11 عاماً، حيث اكدت في إحدى اللقاءات التلفزيونية أنها عاشت 11 عاماً من النكد.

ومؤخراً انفصلت النجمة الدرامية نادين نسيب نجيم عن زوجها المهندس هادي أسمر بشكل هادئ ومفاجئ ولكنهما لم يسلما من الاشاعات حول سبب طلاقهما.

ومن اشهر المطلقات النجمة المصرية أنغام التي انفصلت عن زوجها الموزع أحمد ابراهيم لكن لم يعلنا الموضوع بشكل رسمي بحسب ما تردد على الرغم من الحرب الباردة احياناً والمشتعلة احياناً اخرى بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب زوجته السابقة ونشر صورتها ومعايدتها بشكل خاص في عيد الام وهذا يعتبر الزواج الرابع لانغام.

أيضاً شهدت الساحة الفنية انفصال الممثلة اللبنانية نادين الراسي عن زوجها رجل الأعمال والممثل جيسكار أبي نادر بعد خلاف اضافة الى مشاكل في القضاء على حضانة الأطفال.

كذلك انفصلت منذ اشهر قليلة الفنانة اصالة نصري عن زوجها المخرج طارق العريان بعد 14 عاماً من الزواج بسبب الخيانة بحسب ما ترددت المعلومات وكانت اصالة قد تطلقت في السابق من ايمن الذهبي وكان هذا الطلاق الاشهر في الوسط الفني كونه انتهى بانفجار مدوٍ واتهام اصالة له بالسرقة .

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وفي سوريا ايضاً، انفصلت ديما بياعة عن زوجها تيم حسن بعد خيانته لها مع فنانة سورية معروفة.

وفي مصر، انفصلت سمية الخشاب عن الفنان أحمد سعد بعد خلاف كبير حيث اتهمت الأخيرة زوجها بالتسبب في فقدانها للطحال بعدما اعتدى عليها بالضرب.

كذلك انفصلت هنا شيحة عن زوجها أحمد فلوكس بعد أشهر قليلة من إعلان زواجهما، وهو الأمر الذي جاء بعد فترة شهدت خلافات.

انفصلت حلا شيحة عن زوجها، وهو ما تزامن مع عودتها إلى التمثيل وخلعها الحجاب، بعد سنوات طويلة من الابتعاد.

انفصلت شيري عادل عن زوجها الداعية والباحث معز مسعود، دون أن يكشفا عن السبب الحقيقي وراء الانفصال.

كذلك إيمي سالم انفصلت عن زوجها الفنان غسان المولى، بعد 10 سنوات من الزواج. وجاء الإعلان عن الانفصال عبر صفحاتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقع الطلاق بشكل رسمي بين الفنانة روبي والمخرج سامح عبد العزيز بعد زواج استمر نحو 6 سنوات. وشهدت قصة زواج الفنانة ريم البارودي وأحمد سعد كثيراً من الأحداث، بين خطوبة وارتباط وانفصال. وكانت المفاجأة أن الزواج استمر لمدة 21 يوماً فقط، حيث جرى يوم 23 فبراير 2017، والطلاق في 15 مارس من نفس العام.

كذلك الراقصة دينا التي انفصلت عن زوجها بعد زواج استمر ثمانية سنوات. ومؤخراً أعلنت الممثلة النجمة غادة عبد الرازق انها تزوجت للمرة 12 من مدير تصوير. احد مسلسلاتها.