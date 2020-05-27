قادير دوغلو يتمنى أن يعيد هذه اللحظة مع زوجته نسليهان أتاغول

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطل النجم التركي قادير دوغلو في مقابلةٍ خاصةٍ مع صحيفة "حرييت" التركية، كشف فيها الكثير عن حياته الشخصية ومشاريعه المستقبلية، ولكن وبالتأكيد كانت الجزئية التي تحدث بها عن زوجته النجمة التركية نسليهان أتاغول أكثر تلك الأحاديث التي لفتت انتباه الجمهور.

واعترف النجم التركي أن اللحظة الأولى للقائه بنسليهان كانت الأقوى بين كل اللحظات التي عاشها، واصفا تلك اللحظة بأنها تدفقت من قلبه، وأنه يتمنى لو أنها تُعاد للكثير من المرات، وجاء هذا الاعتراف رداً على سؤال الصحفي له عن اللحظة التي يريد أن يعيشها مرة أخرى.

وأضاف النجم التركي بأنَّ تلك اللحظة فيما لو أعيدت، فإنه سيحس بالشعور ذاته الذي شعره بالمرة الأولى وبالقوة ذاتها، مؤكداً أن نظرات أتاغول كانت تبادله الشعور نفسه حينها.

ولدى سؤاله حول كيف يصف حبه لنسليهان، أجاب دوغلو: "لا تسعها الكلمات إن حاولت وصفها بالكتابة..أحزن لأنه سيبقى ناقصا"، مضيفا: "أي إنسان موجود على هذه الأرض يأتي في باله أجمل وأحسن شيء في حياته، سيكون لا شيء أمام ما أشعر به تجاه نسليهان".

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وعلى صعيدٍ آخر، كشف النجم التركي عن أنه قام ونسليهان بتأسيس شركة إنتاجٍ ستعمل على تنظيم الكثير من الأعمال ولن تقتصر فقط على المسلسلات والأفلام.

وفي رده على سؤالٍ يتعلق بشخصيةٍ يتمنى لو أنه جسدها، اختار النجم التركي شخصية السمكة "نيمو"، باعتباره يرى فيها أنها شخصية شجاعةٌ جدًا، حيث يقولون لها لا تذهبي هناك ولا تصعدي إلى هناك وإلا ستقعين، لكنها لا تسمع الكلام وتحاول، لذلك فهي شجاعة.

يُذكر أنَّ نسليهان أتاغول تستعد حاليا للبدء في تصوير الحلقات الأخيرة من الموسم الأول من مسلسلها "ابنة السفير"، حيث سينتقل فريق العمل إلى مدينة "موغلا" يوم الـ 30 من آيار/مايو الحالي ليبدأوا التصوير في اليوم الأول من شهر حزيران/يونيو القادم.

وكانت قد تعرضت منذ فترةٍ إلى الانتقادات بسبب التقاطها للصور التي تُظهرها بأنها أكبر عمرا وأن ملامح وجهها لا تتناسب مع عمرها الحالي، لترد حينها بالقول: "جميعنا نعاني من الإرهاق الشديد الذي يسبب بعض المتاعب على الوجه وأنا لدي الشجاعة لأظهر بهذا الشكل كما يراني زوجي وأحبائي".