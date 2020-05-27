ديما بياعة: ألغيت متابعة كندا حنا وعلى استعداد لمواجهتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حلّت الفنانة السورية ديما بياعة ضيفةً على الفنان والمخرج سيف الدين السبيعي في بث مباشر بمناسبة عيد الفطر السعيد، وتحدثت بياعة عن العديد من الأمور، كان أبرزها إلغاؤها متابعة زميلتها الفنانة كندا حنا على حسابها الخاص في إنستغرام.

وقالت بياعة إنَّ حنا وبعدما وصل عدد متابعيها إلى ما يقارب الـ 2 مليون قامت بتصفير قائمة الذين تتابعهم، بإلغائها متابعة كل زملائها بالإضافة لزوجها الفنان ناجي طعمة.

واعتبرت بياعة أن تصرف زميلتها ومواطنتها غريبٌ ويحمل نوعا من عدم الاحترام لزملائها، مؤكدةً أنها تكن لها الكثير من الحب لكنها مصدومة مما فعلته وسببه، ومعتبرةً أن فكرة إلغاء متابعة الجميع بسبب متابعة الكثيرين لها، لا يعتبر خطوة جيدة في حقها، وأضافت بأنها مستعدة لإخبارها بهذا الأمر مباشرة في وجهها.

وتفاعل الجمهور مع تصريحات بياعة، ووصف الكثيرون الفنانة السورية بأنها صريحة وواضحة وأنَّ ما فعلته تصرف طبيعي، فهي لا تقل موهبة أو أهمية من زميلتها كندا.

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فيما هاجم آخرون تصرف حنا وقيامها بهذه الخطوة، مُعلقين أنها حاولت تقليد عدد من النجوم والمشاهير العالميين وهو أمر غير محبب، معدّين تصرفها نوعا من أنواع الغرور أو التقليد الأعمى، لا سيّما أنها لا تعدّ من نجوم الصف الأول، هذا ورأى البعض أنه لا يحق لأحدٍ مهما كانت شهرته التصرف بهذه الطريقة.

يُشار إلى أن النجمتين كانتا قد شاركتا معا بعددٍ من الأعمال السورية الناجحة من بينها مسلسل صبايا، بالإضافة لمسلسل زمن العار الذي جمعهما بعدد من النجوم أبرزهم خالد تاجا، سمر سامي، مكسيم خليل، تيم حسن، سلافة معمار وآخرون.

وعلى صعيد آخر، غابت كل منهما عن الموسم الدرامي الحالي ولم تتواجدا في أي أعمال سواء سورية أو عربية مشتركة، فيما كانت كندة حنا قد شاركت قبل الموسم الرمضاني الحالي بالمسلسل التاريخي "ممالك النار" إلى جانب نخبة من نجوم العالم العربي من بينهم خالد النبوي، محمود نصر، عبدالمنعم عمايري، رشيد عساف وحقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة.

ويوثق المسلسل الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين في بدايات القرن السادس عشر، مسلطا الضوء على مرحلة في التاريخ العربي ثرية في الأحداث، كاشفا العديد من الحقائق حول هذه الحقبة.