ملامح متشابهة كثيراً بين ياسمين عبدالعزيز ووالدتها في مرحلة الشباب

أشعل الفنان وائل عبد العزيز مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صورة عبر حسابه على "فيسبوك" جمعت والدته بشقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز في طفولتها، وظهرت والدة ياسمين في الصورة في مرحلة الشباب، وبدت ملامحها متشابهة كثيراً مع ابنتها ياسمين الآن.

وعلق وائل على الصورة كاتباً: "ربنا يديكي الصحة والعافية يا أمي ويمد في عمرك بدل العمر عمرين". وتلقى وائل عدة تعليقات تدعو لها بالصحة والعافية.

وكان وائل قد أثار الجدل الفترة الماضية بعد حديثه عن علاقة شقيقته ياسمين بالفنان أحمد العوضي، مما أثار ضده الكثير من الهجوم والانتقادات، مما أدى إلى إعلان ياسمين والعوضي عن علاقتهما ثم بعد ذلك إعلان زواجهما من عدة أيام.

على صعيد آخر، شاركت ياسمين عبد العزيز في الموسم الرمضاني الذي انتهى أمس (السبت) بمسلسل "ونحب تاني ليه؟" من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، تارا عماد، إسلام جمال، سليمان عيد، ‏إيمان السيد وبدرية طلبة‎

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