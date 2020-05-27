هالة صدقي تدافع عن رجاء الجداوي بعد التنمر عليها

نشرت هالة صدقي صورة للفنانة رجاء الجداوي عبر صفحتها على "فيسبوك"، وعلقت عليها بتدوينة مطولة تدافع فيها عنها بسبب التنمر عليها بعد إصابتها بفيروس كورونا، قالت فيها: "يعني المفروض نسيبها تموت، وما تتعالجش لأنها فنانة، مش فاهمة، وهي كان ليها الأولوية لأنها ست كبيرة، ولأن الكورونا خطرها أكبر للناس الكبار، وإيه رد الفعل لو كانت اتسابت من غير علاج، كنتوا هتتبسطوا، ولو في أي محسوبية ماكنتش اتحدفت في الإسماعيلية كانت راحت أي مستشفى في القاهرة جنب بيتها، الست دي جالها الكورونا وهي بتشتغل مش زي ما حضراتكم تبرعتوا وقولتوا إنها بتشتري هدوم العيد لحفيدتها، وفضلت تشتغل لآخر لحظة بكل التزام، مش لأنها كسرت القوانين ونزلت تتفسح أو تتمشى".

وأضافت: "السادة الأفاضل الدكاترة طبعاً طبعاً كتر خيرهم، ومؤكد ليهم أولوية في العلاج بس مش سرير رجاء الجداوي اللي عطل إنقاذ أي مواطن، هي مواطنة مصرية وليها كل الحقوق للعلاج من غير تنمر ومن غير تريقة مش لازم الفنان يكون في ديل القائمة علشان ترتاحوا، وبما إننا في حالة طوارئ فواجب على مستشفيات القطاع الخاص اللي كسبت مننا الملايين تتبرع ولو بدور واحد للحالات المهمة أو مستشفى واحدة للأطباء اللي بيضحوا بحياتهم لعلاجهم لأن فعلا دول اللي ليهم الأولوية".

وتابعت صدقي: "إحنا لسه خارجين من رمضان يعني لازم يكون عندنا على الأقل القليل من الرحمة والاحترام لكبار السن، ويكفي إحساس رجاء الجداوي وعربية الإسعاف تنقلها في الفجر وهي مريضة وهي بمفردها من غير أي حد تعرفه لمدة تلات ساعات حتى تصل للإسماعيلية في انتظار المجهول بمفردها، وأكيد تنتظر الدعاء لها وليس التنمر، ربنا يرجعها ويرجع كل مرضانا بالسلامة وينقذ كل أطباء مصر، ملائكة الرحمة اللي أقسموا على عهدهم يوم التخرج والالتزام به فلهم جميعا كل التقدير والاحترام".

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