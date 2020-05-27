محمد الترك يكشف عيباً في شخصية دنيا بطمة سبّب كل المشاكل

القاهرة – لايف ستايل
لفت المنتج البحريني محمد الترك الأنظار بتصريحات أدلى بها خلال حلوله وزوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة ضيفين على برنامج "سراي" الذي يعرض على شاشة قناة atv الكويتية.
وتطرق خلال اللقاء إلى العديد من تفاصيل حياتهما الخاصة ورداً على سؤال عن عيوب شخصية النجمة قال إنها مندفعة وإنها تواجه لهذا السبب الكثير من المشاكل. وأشار في المقابل إلى أن حملها الثاني خفف من حدة هذا الاندفاع ومن التسرع.
وقال إنه لا يمكنه أن يرفض لها في هذه المرحلة أي طلب وإنه يتحمل كل التقلبات في طباعها. وبدورها علقت الفنانة على توقف نشاطها الفني حالياً مشيرة إلى أن مسألة عودتها إلى الساحة تتوقف على الظروف التي يفرصها انتشار فيروس كورونا مع الإشارة إلى أنها أجلت العديد من حفلاتها.
كما ذكرت أنها تستعد لإطلاق فيديو كليب بعد انتهاء أزمة الوباء لافتة إلى أنها لا ترفض العمل الثنائي مع ابنة زوجها الفنانة الشابة حلا الترك.
وردت في اللقاء على التعليقات التي أطلقت في وقت سابق عن التغيير في لون بشرتها وقالت إن هذا يعود إلى عدم تطبيقها المكياج واستخدامها بعض انواع كريمات العناية وإلى تمتعها بالراحة وبالقدرة على النوم لعدد ساعات أطول خلال مرحلة الحجر المنزلي.
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