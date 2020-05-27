تعرف علي نتيجة تحليل كورونا لدينا الشربيني وموقف عمرو دياب

اطمأن الفنان عمرو دياب على صحته بعد خضوع زوجته الفنانة المصرية دينا الشربيني، لتحليل فيروس كورونا "كوفيد - 19"، فور علمها بإصابة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، وظهور النتيجة سلبية.

وأعلن مصدر مقرب من دينا الشربيني في تصريحات صحافية، أن نتيجة "المسحة" التي خضعت لها جاءت سلبية، لافتًا إلى أنها قررت عدم الاكتفاء باللجوء للعزل المنزلي كما فعل فريق عمل مسلسلها "لعبة النسيان"، كونها الأكثر مخالطة الجداوي.

وأوضح المصدر أن دينا بصحة جيدة حاليًا وتلتزم منزلها، لافتة إلى أن "الهضبة" بصحة جيدة أيضًا، مبينًا أنه لم يلجأ لتحليل كورونا كون أعراض الفيروس لم تظهر عليه، خاصة أنه اطمأن بعدما جاءت نتيجة تحليل الشربيني سلبية.

وكانت ابنة الجداوي قد صدمت الجمهور عندما أعلنت عن إصابة والدتها بفيروس كورونا المستجد، ودخولها على إثره إلى مستشفى في محافظة الإسماعيلية.

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