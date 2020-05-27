أصالة تقيم حفلاً بسيطاً جداً لميلاد توأمها

احتفلت الفنانة السورية أصالة بعيد ميلاد ابنيها التوأم آدم وعلي وهو ما ظهر من خلال مجموعة صور نشرتها ابنتها شام على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام". وأظهرت من خلالها الاستعدادات التي أجريت لهذه الغاية حيث تم تحضير قالبي حلوى مزينين بأشكال يحبها كل منهما.

وتعليقاً كتبت شام: "9 سنوات من السعادة... أول اختبار لي مع الأمومة. علي وآدم انتما حياتي". وسارع الكثير من المتابعين والمشاهير إلى تهنئتهم بالمناسبة ومن أبرزهم الفنانة السورية كندة علوش والفنانة هند صبري ومصمم الأزياء اللبناني نيكولا جبران.

وبدورها رد أصالة من خلال التعليق: "الله يحفظكم كلكم ويعطيكم أحلى أيّام ويكرمكم بالنّاس الطّيبين المُحبّين الصادقين يا نور حياتي أنتو".

كما لفتت الأنظار بالإطلالة التي اعتمدتها خلال الحفل المختصر حيث اختارت لوك طبيعياً جداً وسرحت شعرها بشكل عفوي كما ارتدت ملابس بسيطة. ولوحظ أنها لم تنشر على حسابها الخاص أي صور التقطت خلال الحفل وهو ما لم يفعله طليقها والد الطفلين المخرج طارق العريان حتى تاريخ تحرير الخبر، علماً أن الكثير من الناشطين تساءلوا عن سبب غيابه بالإشارة إلى أنه من الخطأ جعل الأطفال يشعرون بالخلاف بين الأهل.

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