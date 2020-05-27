تفاصيل مكالمة عادل إمام لرجاء الجداوي للاطمئنان على صحتها

حرص النجم المصري عادل إمام على الاطمئنان على صحة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، حيث أجرى اتصالًا هاتفيا معها، للاطمئنان عليها بعد إصابتها بفيروس كورونا، متمنياً لها النهوض في أقرب وقت.

وذكرت مصادر صحفية أن "الزعيم" تحدث معها حول ظروف إصابتها وكيف تجد العناية الطبية بها، واطمأن على أنّ الجداوي تتمتع بصحة جيدة وصحتها تتحسن يومًا بعد يوم.

وأكّد المصدر، أن درجة حرارتها انخفضت بشكل كبير عن أول أيام إصابتها، مبينًا أنَّ الأطقم الطبية تهتم اهتمامًا كبيرًا بها.

وفيما يخص الصورة المتداولة لها من داخل مستشفى العزل، أوضح المصدر، أنَّ أحد الأشخاص دخل الغرفة الخاصة بها وصورها دون علمها.

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وشارك النجم المصري في أكثر من عمل مع الجداوي منها "الواد سيد الشغال" و"الزعيم" و"حنفي الأبهة" و"بوبوس" وغيرها من الأعمال، أما عن آخر أعمالها فكانت "لعبة النسيان" مع دينا الشربيني وأحمد داوود.

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