أحمد حاتم يحدث ضجة بصورة غريبة من داخل منزله

القاهرة – لايف ستايل
أثار الممثل احمد حاتم جدلاً واسعاً بين متابعيه على تطبيق "انستغرام" بعد الصورة التي نشرها من داخل مطبخ منزله، تماشياً من التزامه بالحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا.
وظهر حاتم في الصورة وهو مستلقي على العوامة البلاسكتيكية في وسط المطبخ ووضع ملعقة خشب كمجذاف، في إشارة إلى الملل الذي يشعر به بسبب الحجر.
واكتفى النجم المصري على كتابة تعليق "لا مشكلة". ونالت الصورة اعجاب الالاف من متابعيه وتفاعلوا مع الصورة بشكل كبيروأثنوا على طرافته من ناحية ثانية، روج الفنان المصري لفيلمه الجديد "الغسالة دارت" من خلال البوستر الدعاي الرسمي للفيلم الذي هو من تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبدالحميد، ويشارك في بطولته كل من هنا الزاهد، وشيرين رضا ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة.
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