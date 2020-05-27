شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة بأحدث أغاني نجوم الخليج الفترة الأخيرة منهم محمد عبده وراشد الماجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح عدد كبير من نجوم الغناء الخليج أغنيات جديدة بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، من بينهم المطربين عبد المجيد عبد الله، محمد عبده، ماجد المهندس،راشد الماجد، وفي السطور التالية يرصد ”الخليج 365” أبرز الأغانى الجديدة التى طرحها نجوم الخليج وهى كالتالى:

عبد المجيد عبد الله:

طرح المطرب السعودي عبد المجيد عبد الله أغنيه جديدة بعنوان "عادت عليكم"، وهي من كلمات فهد المساعد، وألحان مبهم، وتوزيع عصام الشرايطي، وإيقاعات إبراهيم حسن علي حساب الشخصي يوتيوب.

محمد عبده :

طرح فنان عرب محمد عبده أغنية جديدة بعنوان "مافي أغلى من بلادي"، والتى أهداها للجمهور السعودي بمناسبة عيد الفطر المبارك، والأغنيه من كلمات سعودي سالم، وألحان طلال باغر.

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راشد الماجد:

أعاد المطرب راشد الماجد توزيع أغنية "كذاب"، وهي من ألحان مشعل العروج، وتوزيع رأفت، ومكس وماستر جاسم محمد، وجيتار شريف فهمي.

ماجد المهندس:

طرح أيضا المطرب ماجد المهندس أغنية جديدة بعنوان" شكرا" بمناسبة عيد الفطر المبارك، وهي من كلمات ساجي، وألحان أحمد الهرمى، وهندسة صوت جاسم محمد.

خالد عبد الرحمن:

طرح أيضا الفنان السعودي خالد عبد الرحمن أغنية جديدة تحمل اسم"قسى وقتك"، وهي من ألحانه، وكلمات الشاعر تركى آلِ الشيخ، وتوزيع إسلام ميرغنى، ومكساج جاسم محمد.