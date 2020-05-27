شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن حمامة السيدة الوحيدة التى ملكت قلب عمر الشريف .. فى ذكرى ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "سارق قلوب نساء العالم" هكذا وصفت هوليوود عمر الشريف، فكانت النساء على اختلاف جنسياتهن يهمن فى حب لورانس العرب فمنهن الشقراوات والسمراوت من العربيات والغربيات، إلا أن قلبه لم يسكنه إلا امرأة واحدة وهى النجمة فاتن حمامة التى تمر اليوم ذكرى ميلادها.

يقول عمر الشريف، فى أحد لقاءاته: "لا أنكر أننى وقعت فى غرام نجمات أفلامى لبعض الوقت، مثل آفا جاردنر وإنجريد برجمان وباربرا سترايسند وأنوك إيميه، لكن ذلك كان مجرد إعجاب فى النهاية، ولم يتحوّل إلى الحب الحقيقى الصادق".

فى العاصمة الفرنسية باريس، هناك تعرف على فتاة تدعى يان لى مولر التى كانت فى زيارة إلى باريس، لكنها تعيش فى الإسكندرية، رفض والدها زواجهما، لأنها مسيحية بروتستانت، وعائلة "شلهوب" مسيحية كاثوليكية، فكانت الصدمة الأولى عاطفياً فى حياته.

فى فيلم "سقوط الأمبراطورية الرومانية" عام 1964 ومن ثم C’era una volta للمخرج العالمى فرنسيسكو روسى عام 1967 الذي جمعه بالإيطالية صوفيا لورين التى قال عنها الشريف: "صاحبة أجمل عينين رأيتهما فى حياتى، وكنت أظن هذه الفاتنة متعجرفة تتكبر على من حولها، إلا أننى اكتشفت فى أول مناسبة جمعتنا أنها متواضعة، ولم أخطئ فى تقدير تواضعها فحسب، بل فى تقدير طول قامتها أيضاً، إذ طلبت من قسم الإكسسوار قبل البدء بالتصوير تفصيل حذاء خاص لى بكعب أطول من المعتاد بنحو 10 سنتيمترات كى لا أبدو قصيرا حين أقف بمحاذاة صوفيا لورين، ولما رأيتها أيقنت أننى تسرعت فى اتخاذ هذا الإجراء الاحتياطى فالفارق فى الطول بيننا كان معدوماً.

يهيم عمر الشريف دائما فى جمال عيون المرأة، لذلك تقرب من الممثلة السويدية الحاصلة على الأوسكار إنجريد برجمان، و التى كثيرا ًما صرحت أنها تعشق النجم المصرى، الأمر الذى جعل وسائل الإعلام وقتها تتحدث عن نشوب علاقة بينهما، ومن أبرز الأعمال التى قدمتها معه فيلم The Yellow Rolls-Royce إخراج أنتونى إسكويز عام 1964.

وبعد ذلك ربطت الشائعات الشريف بارتباطه بالممثلة آفا جاردنر، وشاركها عددا من الأفلام الشهيرة وكان أبرزها فيلم Mayeling للمخرج تيرينس يانغ عام 1968 ، أما المرأة التى اقترب من الزواج بها الممثلة الفرنسية أنوك إيميه.، وقال فى أحد الحوارات الصحفية: "أعطانى فيلم (الموعد) الفرصة لأن أقابل من أعتبرها أكثر النساء غرابة وهى أنوك إيميه، كانت بلا أدنى شك فتاة رائعة الجمال ذات صفات لم أجدها فى امرأة أخرى، فهى تعرف بالضبط كيف ترضى الرجل الذى تحبه، فى وقت ما من علاقتنا أردت حقا أن أتزوجها، لكن الحاجة إلى أن احتفظ باستقلاليتى هى التى انتصرت ولقد أثبتت التجربة أننى كنت على حق".

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قصة حب بتكتم شديد جمعته بالنجمة الأميركية باربرا سترايساند، الذى قال عنها: "قصة الحب التى عشتها مع باربرا أثناء إعداد فيلم Funny Girl، على رغم أنها بدت قبيحة أول الأمر، لكنها كشفت شيئا فشيئا عن موهبة رائعة وشخصية جذابة فربطتنا قصة حب أحيطت بتكتم شديد، عاشت 4 أشهر ولفظت أنفاسها الأخيرة مع تصوير المشهد النهائي".

وقيل إنه دخل فى علاقة مع جولي أندروز التى لعبت جولي أندروز دور البطولة إلى جانب شريف، في عدة أفلام كما أنها تحدثت عنه دائماً بشكل جيد.

وظهرت النجمة المكسيكية ايلسا كاردينيس مع عمر الشريف، في أكثر من لقاء، كان أشهرهم احتفالات تسليم جوائز "أوسكار" عام 1963 بمدينه هوليوود العالمية، ووقتها خرجت أخبار كثيرة عن علاقة حب تجمع بينهما.

وقدمت ديان ماكبين خلال فترة عملها السينمائي، الكثير من الأعمال التليفزيونية، وظهرت مع عمر الشريف في أكثر من مناسبة عامة وخاصة، وارتبط اسم الممثلة الأمريكية، مواليد عام 1940، بعمر الشريف، وتردد في الصحف وجود علاقة حب بينهما، لكنها لم تدم طويلا.

ورغم كل هذه العلاقات النسائية فى حياة عمر الشريف إلا أنه وصفهن كلهن بالكومبارسات وظلت فاتن حمامة قصة الحب الحقيقية التى ملكت قلبه، إذ كشفت الفنانة سميرة عبد العزيز، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ذكرياتها مع الفنانين الكبار عمر الشريف وفاتن حمامة، وقالت إنها قابلت لورانس العرب فى باريس بعد تصوير مسلسل "حنان وحنين" وبمجرد أن عرف قربها وصداقتها بفاتن حمامة، قال لها: "لا تعالى نقعد نتكلم بقى".

وأضافت سميرة عبد العزيز، أن عمر الشريف كان يحب أن يستمع إلى أخبار الفنانة فاتن حمامة حتى بعد مرور سنوات على انفصالهما، وحين سألته عن أكثر امرأة أثرت فيه، أجابها: "فاتن حمامة" فتعجبت وقالت: كيف ذلك وقد دخلت فى علاقات مع سيدات أجانب من مختلف البلاد، فقال لى: "كل دول كومبارسات، لكن فاتن حمامة حب عمرى".

وأضافت أن عمر الشريف قال لها إن لم تكن فاتن حمامة قد تزوجت، لذهبت إليها وقبلت قدمها وطلبت منها أن تعود لى مرة أخرى، مضيفة أنها عندما قابلت فاتن حمامة وأخبرتها بما حدث قالت لها: "ملناش دعوة" لأنها كانت تحترم زوجها جدا.