شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبده مازحا: الحجر الصحى جعلنى اكتشف أبنائى 10 وليسوا 9 وكل يوم أعدهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتكى فنان العرب محمد عبده من الحجر المنزلى المستمر منذ أكثر من شهرين فى السعودية بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، وقال مازحا إنه اكتشف خلال الفترة التى جلس فيها داخل بيته أن لديه 10 أولاد وليس 9!.

وقال فى رده على سؤال المذيع عن رأيه فى الحجر الاحترازى بسبب فيروس كورونا: "ما بقا بيجاما ما لبسناها ما بقا ثوب ما لبسناه، وأولادى اكتشفت أنهم 10 وليسوا 9 وكل يوم أعدّ فيهم، والحمدلله أننا فى نعمه كبيرة وبين أبنائنا وأحبابنا"، وذلك وفق "روسيا اليوم".

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وكانت آخر حفلات الفنان السعودى محمد عبده، فى افتتاح فعاليات مهرجان "هلا فبراير" التى أقيمت فى دولة الكويت، وقدم باقة متنوعة من أغنياته الخليجية الشهيرة والمحببة لدى جمهوره.

وعلى الجانب الآخر وخلال الشهور الماضية انتشرت أكثر من شائعة بوفاة النجم السعودى محمد عبده، لتلقى انتشارًا كبيرًا فى مواقع التواصل الاجتماعى بالنظرلشهرة "أبو نورة"، كما يحلو لعشاقه فى السعودية مناداته.

يذكر أن محمد عبده بدأ مسيرته الفنية عام 1961، واستطاع أن يبهر العالم بأدائه المذهل حتى أصبح واحدا من مطربى الصف الأول فى الوطن العربى، ومن أبرز وأهم أغنياته التى يعشقها جمهوره "الأماكن" و"مذهلة" و"رماد المصابيح" و"القرار" و"ضى عينى" و"يا دارنا" و"شبه الريح" و"بنت النور"، وغيرها.