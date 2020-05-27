شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تستعيد ذكرياتها مع رقص الباليه بصورة قديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت النجمة نيللى كريم ذكرياتها مع رقص الباليه، بصورة قديمة، خلال أحد العروض، التى كانت تقدمها على خشبه المسرح، منذ عدة سنوات، حيث ظهرت نيللى كريم فى الصورة التى نشرتها عبر حسابها على "فيس بوك"، بفستان أسود، وهى ترقص الباليه، وهى الصورة التى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ، وعلق بعض الجمهور، "أحلى بالرينا"، وقالت أخرى، "يلا مستنين الجزء التانى من 100 وش".



نيللى كريم

وانتهت أحداث الجزء الأول من المسلسل، بنجاح أفراد العصابة في تنفيذ عملية النصب على باسم الأمير "لؤى عمران"، وتم تحويل مبلغ 850 مليون جنيه إلي حساب عمر في سويسرا ولكن نصب فتحي "مصطفى درويش "على العصابة بالكامل وأخذ منهم 300 مليون جنيه بطريقة ذكية من خلال الرجل الذي فتح لهم الحساب في سويسرا، وسافر جميع أفراد العصابة إلى سويسرا.

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وتوقع عدد من المشاهدين سيناريوهات للجزء الثانى للمسلسل، وهى أن العصابة لن تترك فتحى فى حاله والذى نصب عليهم وأخذ أموال عملية "باسم الأمير" وسوف يبحثون عنه حتى أن يعثروا عليه ويأخذون جميع الأموال، أما السيناريو الثانى هو أن العصابة تستكمل عمليات النصب فى سويسرا وينفذون أكثر من عملية مثلما كانوا يفعلون فى مصر، والسيناريو الثالث هو وصول الشرطة لمكان العصابة فى سويسرا وترحيلهم وسجنهم ومحاوله أفراد العصابة الهروب من السجن.

مسلسل "بـ 100 وش" عرض فى شهر رمضان الماضى على قناة الحياة حصريا، وهو بطولة نيللى كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقى، وحنان يوسف، وسلوى محمد على، وزينب غريب، ودنيا ماهر، ومحمد عبد العظيم، وسارة التونسى، ولؤى عمران وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى‪.