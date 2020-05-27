شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة هيفاء وهبي لمجانين الشهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي على صفحتها الخاصة بالانستجرام صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بمناسبة مع عيد الفطر المبارك.

تظهر هيفاء في الصورة وهي تخبئ شفتيها بخصل من شعرها في حين تظهر عيناها بشكل واضح ومن خلال تعليقها على الصورة وجهت هيفاء رسالة إلى مجانين الشهرة الباحثين علي التواجد بدون داعي بجوار الاضواء فكتبت: “دعونا نحصل على لحظة صمت لجميع أولئك الذين يموتون من أجل لفت الانتباه”

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يذكر أن كان لهيفاء مسلسل جديد "اسود فاتح " كان من المفترض أن تخوض به ماراثون الدراما في شهر رمضان الماضي إلا أنه توقف تصويره بسبب فيروس كورونا.

ومن ناحية أخرى نفت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، ما يتم تداوله حاليا على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن زواجها من أحد الأشخاص، والذى تقدم إلى المحاكم، لإثبات زواجه من الفنانة اللبنانية، وهى واقعة غريبة، فدائما ما يسعين السيدات إلى إثبات زواجهن وليس العكس، ولكن مع تداول وثيقة مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعى، تشير إلى زواج هيفاء وهبى من مدير أعمالها محمد وزيرى، .