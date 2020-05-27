شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. محمد فؤاد فى حفل غنائى على قناة الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر حفلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى تقديم سهرات مميزة على قنواتها حتى رابع أيام عيد الفطر المبارك، ويحيى حفل اليوم الأربعاء النجم محمد فؤاد، فى تمام الساعة العاشرة مساءً على قناة الحياة، من حديقة الأزهر .



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من ناحية أخرى انتهى الفنان محمد فؤاد من تصوير فيديو كليب لإحدى أغنياته الجديدة -لم يكشف عن اسمها بعد - فى محافظة الفيوم، ومن المقرر طرحها قريبًا، ليعود من خلالها "فؤش" بعد سنوات من غيابه عن تقديم أغان أو كليبات جديدة.

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وتعرضت أغنية "احترمتك" للفنان محمد فؤاد، للتسريب على الكثير من الصفحات غير الرسمية، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها ألبوم فؤاد الجديد، الذي يحمل عنوان "سلام" وكان من المقرر طرحه في الأسواق سبتمبر 2018، إلى القرصنة، فقد تعرض من قبل لتسريب أغنية "سلام"، وأغنية "استحملتني"، وأغنية "في حضنك"، وأغنية "وسوء تقدير"

وتعرضت أغنيات ألبوم "سلام" الذى شمل مقاطع من أغنيات "سلام، راضية بحالى، سوء تقدير" ضمن 12 أغنية يستعد فؤاد لطرحها فى الألبوم، ولم تتوقف التسريبات لمقاطع من أغنيات الألبوم بل وصلت لنشر أغنيات كاملة من ضمنها "فى حضنك، وسوء تقدير".

جدير بالذكر أن آخر ألبوم لفؤاد أصدر عام 2010 تحت اسم "بين إيديك"، ولم يحدد فؤاد إلى الآن موعد نهائي لطرح الألبوم الجديد، وقد طالب جمهور فؤاد بسرعة طرحه للألبوم من خلال هاشتاج #ارجع ـ يافؤاد ـ وحشتنا ـ يافؤش.