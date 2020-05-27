مؤلف "رايحة لصحباتي" يكشف كواليس أول دويتو يجمع إدوارد وابنته ماريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تحت عنوان: "رايحة لصحباتي" طرح الفنان إدوارد عبر صفحته بموقع يوتيوب، كليب أول دويتو غنائي يجمعه مع ابنته ماريا، من كلمات الشاعر شفيق كارم، ألحان أسامه رفعت، توزيع وجيه محمد، وإخراج عفاف جريس.

الشاعر شفيق كارم في تصريح خاص لـ"الخليج 365" متحدثًا عن كواليس تقديم الأغنية: "الفكرة للفنان إدوارد وماريا معًا، وبدأت في أبريل الماضي قبل حلول شهر رمضان، وطلبا تقديم أغنية تجمعهما أبًا وابنته، وأنه يريدها أن تهتم بدراستها للمزيكا، بينما هي تريد الخروج مع صديقاتها، ويفاجأ بأنها مهتمة بدروسها ويسعد بذلك".

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وأضاف: "المفارقة هنا أنه خلال جلسة استمرت ساعة واحدة فقط، انتهيت والملحن أسامة رفعت من الأغنية، وهو ما فوجئ به الفنان إدوارد، وأعجب جدًا بالحالة التي خرجت بها".

إدوارد كان قد طرح الأغنية أيضًا عبر صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، وكتب "العالم بيدينا فرصة تانية، عشان نقضي وقت أكتر مع اللي بنحبهم، ما تضيعهوش المرة دي".