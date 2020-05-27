رحاب الجمل أفضل ممثلة دور ثانٍ في استفتاء الخليج 365

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي: تصدرت الفنانة رحاب الجمل بمسلسل "البرنس"، استفتاء الخليج 365 قائمة أفضل ممثلة دور ثانٍ في رمضان 2020، لليوم الموافق 27 مايو. وجاءت رحاب الجمل في المركز الأول بنسبة 61%، وفي المركز الثاني حلت الفنانة سهر الصايغ بمسلسل "النهاية" بنسبة 18%، وفي المركز الثالث جاءت الفنانة هبة مجدي بمسلسل "افرصة ثانية"، بنسبة 7%. ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الخليج 365 عبر هذا الرابط:اضغط هنا

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