بدرية طلبة تستعيد ذكريات الحلقة الأخيرة من "ونحب تاني ليه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: استعادت الفنانة بدرية طلبة، ذكريات تصوير الحلقة الأخيرة من مسلسلها الرمضاني "ونحب تاني ليه"، الذي حقق نجاحا وقت عرضه. ونشرت "بدرية" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة من كواليس العمل، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها ومتابعيها. مسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، بدرية طلبة، سوسن بدر، تارا عماد، ليلى عز العرب، وفاء سالم، إيمان السيد، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

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