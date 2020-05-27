"رقي وفخامة".. مي فاروق تعلق على حفل أنغام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أقيم مساء أمس الثلاثاء، بمنطقة الأهرامات، حفل النجمة الكبيرة أنغام، الذي عرض على شاشة (دي إم سي)، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك.
وعلقت الفنانة مي فاروق، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، على حفل النجمة الكبيرة، قائلة: "رقي وفخامة ورقة وشياكة وإحساس، لو العيد والفرحة ليها صوت يبقى صوتك، بحبك".
وقدمت النجمة أنغام خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها أبرزها "أكتبلك تعهد"، "بعتلي نظرة"، "حالة خاصة جدا"، "روح وغيب"، وغيرها من الأغاني.
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