بإطلالة أنيقة.. مي كساب تهنئ جمهورها بعيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هنأت الفنانة مي كساب، جمهورها، بعيد الفطر المبارك.

ونشرت "مي" صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، وفستان أسود كلاسيكي، وعلقت: "عيد سعيد"، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن مي كساب، شاركت في دراما رمضان 2020 بالمسلسل الكوميدي "اللعبة"، وهو من بطولة شيكو، هشام ماجد، ميرنا جميل، سامي مغاوري، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، عارفة عبدالرسول، أوتاكا، ومن إخراج معتز التوني.