بعد يومين من طرحها.. "وإنت معايا" تقترب من 5 ملايين مشاهدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

اقتربت مشاهدات أغنية "وإنت معايا"، للنجم تامر حسني، والنجم الجزائري الشاب خالد، من 5 ملايين مشاهدة منذ طرحها من يومين على موقع الفيديوهات يوتيوب.

الأغنية من كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع جلال الحمداوي، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب من إخراج اللبناني سعيد الماروق،

أغنية "وإنت معايا" من ألبوم "عيش بشوقك"، وشارك تامر الغناء المطرب الجزائري الشاب خالد، والمطرب المغربي عبدالفتاح الجريني، والمطرب التونسي بلطي.

يذكر أن تامر حسني أحيا مؤخرا حفلا غنائيا "أون لاين" بمنطقة الأهرامات، بمناسبة عيد الفطر المبارك، تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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