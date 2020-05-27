تراند اليوم : فيديو| محمد عبده: كنت أحسب أن لي 9 أولاد فاكشفت خلال العزل أنهم 10



بعد أن فرض فيروس كورونا المستجد، أجواءً غير مسبوقة في العالم، اضطر فيها كثير من الناس إلى المكوث في البيوت وعدم مغادرتها، تحدث المطرب السعودي محمد عبده عن فترة العزل المنزلي.

وقال خلال مقابلة لبرنامج "معيدين معكم" عبر قناة MBC 1، إنه رب ضارة نافعة، وإن الأولاد والعائلة فرحين بجلوسه الدائم في المنزل.

وأضاف مازحًا: "ما بقي بيجامة ولا ثوب ما لبسناه، وأولادي طلعوا 10 حاسبهم 9 طلعوا 10 كل يوم أعد فيهم".

وأشار إلى أنه يحمد الله على نعمة أنه جالس في المنزل وسط أهله، ويأكل ويشرب بشكل جيد، لكن هناك من لا يملكون هذه النعم.



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وخلال المقابلة، قدم "مطرب العرب" باقة من أفضل أغانيه لجمهوره.

أبو نورة: في الحظر كنت أحسب عيالي 9 طلعوا 10 🤣

محمد عبده كما لم تروه من بيته.. الآن على #ShahidVIP#معيدين_معاكم@Mohammed_Abdu@RotanaMusic pic.twitter.com/l5am5WjFhy — MBC1 (@mbc1) May 26, 2020

— MBC1 (@mbc1)