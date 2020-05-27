6 مسلسلات أشعلت الترندات في رمضان 2020

استحوذت الدراما المصرية على محركات البحث المختلفة بالوطن العربي على مدار شهر رمضان المبارك، فبالرغم من الأجواء التي يعيشها العالم بسبب الاجراءات الاحترازية التي فرضتها الدول على شعوبها لمكافحة فيروس كورونا القاتب سواء الحجر المنزلي وحظر التجوال، إلا أن نسب المشاهدة لن تتأثر بشكل كبير.

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وتمكنت عدد من المسلسلات دون غيرها بإثارة شغف الجمهور وبحث عنها كثيرًا بشكل شبه يومي على مدار الشهر، وتنوعت أذواق الجماهير ما بين الدراما الاجتماعية والخيال العلمي والكوميديا، ومن بين الأعمال الفنية التي تصدرت الترندات، مسلسل"الفتوة، النهاية، ونحب تاني ليه، بـ100وش، الاختيار، البرنس".

الفتوة

استطاع مسلسل الفتوة للنجم ياسر جلال جذب ملايين الجماهير بمختلف دول العالم، الذين أشادوا بكل تفاصيل العمل بداية من من القصة والتصوير والجرافيك وغيرها من العناصر الفنية التي كانت سبب في وصول المسلسل للمراكز الأولى في عمليات البحث.

ونقل الفتوة الجمهور لحقبة من الماضي بأحد الأحياء الشعبية المصرية حيث عصر الفتوات والتي لم يعيشها الكثير من المشاهدين مما جعله ينتقل بالزمن للوراء ويعيش جمال تفاصيله.

والمسلسل من بطولة ياسر جلال وأحمد صلاح حسني، والقديرين أحمد خليل ورياض الخولي، بجانب نجلاء بدرو ومي عمر وهنادي مهنى وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر ومها نصار وأحمد جمال سعيد وعايدة رياض ومجدي فكري وعهدي صادق وغفران محمد وعزوز عادل، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجي.

النهاية

ينتظر الجمهور العربي مسلسل النجم يوسف الشريف كل عام حيث نجح في كسب ثقة المشاهدين فيما يقدمه، حيث يطرح في كل مرة فكرة وأسلوب مختلف غير متوقع، مما يفتح حول العمل تساؤلات عديدة ونقاشات مختلفة تظهر على منصات السوشيال ميديا.

وفكرة المسلسل النهاية التي شارك بها الشريف هذا العام في رمضان، لم تقدرم على المستوى العربي من قبل واعتاد الجمهور

أن يتابعها فالاعمال العالمية، حيحيث لم ينجح سابقيه في تقديم فكرة الفانتزيا والخيال العلمي بشكل جيد، أما المسلسل فعرضها بشكل احترافي.

وتعرض مسلسل النهاية الذي يقدمه هذا العام لانتقادات من قبل "إسرائيل" مطالبه بوقفه الأمر الذي زاد من حماسة الجمهور لمعرفة ما تحمله الحلقات القادمة.

والمسلسل فكرة بطله يوسف الشريف، وسيناريو وحوارعمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، ويشارك الشريف البطولة كلا من عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، محمد لطفي، ناهد السباعي، سهر الصايغ، حسام داغر، أحمد صبري غباشي،محمد العمروسي، باسل الزارو، محمد محمود عبد العزيز، محمود الليثي وغيرهم من النجوم.

ونحب تاني ليه

طلت الفنانة ياسمين عبد العزيز على جمهورها هذا العام من خلال ونحب تاني ليه الذي يتناول قصة إجتماعية في إطار رومانسي مغلفة أحداثها بخفة ظل، وتتناول ما تواجهه المرأة عقب اتخذها قرار الطلاق والانفصال وتأثير ذلك علىيها وعلى أسرتها، وكيف تتعيش حياتها بعد ذلك والارتباط بشخص أخر.

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وجذبت قصة الحب التي جمعت بين غالية"ياسمين عبد العزيز" و"مراد" كريم فهمي، انتباه الجمهور الذي عبر عن إعجابه بتلك القصة خاصة مع غضب طليقها من تلك العلاقة "شريف منير".

ونحب تاني ليه من بطولة كل من ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، وكريم فهمي، تارا عماد، سوسن بدر، عماد رشاد، كارلوين عزمي، أمينة مغربي، ممدوح الشناوي، صبا الرفاعي، علا رشدي، محسن صبري، و إسلام جمال، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج سينرجي.

بـ100وش

كان لمسلسل بـ100وش، النصيب الأكبر ضمن المسلسلات الكوميدية الخفيفة النابعة من المواقف والاحداث وليس الاستخفاف والاستظراف، ونجح أبطاله نيللي كريم وآسر ياسين، من تغيير

النمط الذي اعتاد الجمهور أن يشاهده من الأعمال الجادة، الأمر الذي أشاد به الجمهور خاص وأن كل المشاركين في العمل يمتازوا بخفة الظل والاداء السهل الممتنع الذي كان سبب في تغيير الحالة المزاجية لديهم وإضفاء البهجة على قلوبهم.

وشبه المشاهدين المسلسل الذي يتناول قصص نصب مختلف لعصابة "سكر وعمر"، بالمسلسل الأسباني الشهير "لاكاسا دي بابل"، وأطلقوا عليه"لاكاسا دي بولاق".

بـ100 وش من بطولة نيللي كريم،آسر ياسين، شريف دسوقي، علا رشدي، مصطفي درويش، إسلام إبراهيم، دنيا ماهر، لؤي عمران، حسن أبو الروس، زينب غريب، محمد عبد العظيم، ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري.

الاختيار

نال مسلسل الاختيار اهتمام على الصعيد العربي كله حيث يتناول قصة الشهيد أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، والذي استشهد هو ورجاله في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لعملية إرهابية في سيناء.

وتجسيد ما يواجهه أبطال الجيش المصري وشرطته بجانب أي عمل يجسد عمل واقعي على الشاشة يكون وسيلة جذب للملايين، حيث يزداد حماس الجمهور لمعرفة التفاصيل التي لم يتمكنوا من معايشتها في الحقيقة فيندمجوا معها خلال العمل الفني.

والاختيار من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، ودينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، ونجوم أخرين، بجانب مشاركة عدد من النجوم كضيوف شرف ومنهم آسر ياسين ومحمد إمام، وأحمد رزق، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصري وصلاح عبد الله، ورامز أمير، وحازم سمير، ومحمد عز، ومها نصار، وغيرهم من النجوم.

البرنس

جمع مسلسل البرنس عدد كبير من النجوم الذين كانوا حديث السوشيال ميديا بعد عرض بعض الحلقات الساخنة ومنهم أحمد زاهر وسلوى عثمان، ويتناول المسلسل قصة عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده ويصبح مسئول عن عائلته بعد وفاة والده.

ويواجه مشكلات عديدة نتيجة كره أشقائه الستة له ورغبتهم في التخلص منه، الأمر الذي زاد من تعاطف الجمهور له، خاصة بعد قتلهم لزوجته وأبنه، وكيف ينتقم منهم بعد ذلك.

يُذكر أن مسلسل البرنس تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة كل من محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، عبدالعزيز مخيون، إدوارد، نجلاء بدر، محمد مهران، إنعام الجريتلي، أحمد داش، بدرية طلبة، محمد علاء، رحاب الجمل، سلوى عثمان، أحلام الجريتلي، ريم سامي.