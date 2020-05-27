استطاع فيديو كليب وانت معايا تخطي الـ4 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، وذلك بعدما طرحها النجم تامر حسنى أول أيام عيد الفطر المبارك، والأغنية من ألبوم "عيش بشوقك" وظهر بالكليب النجم تامر حسني مع الشاب خالد، وأعيد توزيعها قبل تصويرها وانضم إلى الأغنية عبد الفتاح الجريني Balti. مع الشاب خالد، وأعيد توزيعها قبل تصويرها وانضم إلى الأغنية عبد الفتاح الجريني Balti. والأغنية من كلمات وألحان تامر حسني، توزيع جلال الحمداوي وإخراج سعيد الماروق. Advertisements يذكر ان النجم تامر حسني قد أحيا امس حفل غنائياً ناجحاً على مسرح الصوت والضوء بالأهرامات. وقد بدأ الحفل بأغنية "الأصل مصرى"، والمذاع على قناة ON، والذى تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والغرض منه تسليه الجمهور لبقائهم في المنزل حرصاً على حصتهم من فيروس كورونا المستجد، وضمن حملة "خليك في البيت".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "وانت معايا" كليب تامر حسني و الـشاب خالد يتخطى الـ 4 مليون مشاهدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.