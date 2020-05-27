إدوارد بديو غنائي مع ابنته-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - اصدر الممثل المصري ​إدوارد​ ديو غنائي يجمعه بإبنته ماريا بعنوان "​رايحة لصحباتي​"، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق إدوارد على الفيديو قائلا: "أول ديو بيني وبين ماريا بنتي.. رايحة لصحباتي.. العالم بيدينا فرصة تانية عشان نقضي وقت أكتر مع اللي بنحبهم.. ما تضيعوهاش المرة دي".

الجدير ذكره ان إدوارد كان قد شارك مؤخرا في مسلسل "البرنس" من بطولة محمد رمضان ونور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد علاء وغيرهم من الممثلين، وقد لاقى نجاحا كبيرا.

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