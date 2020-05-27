اللحظات الرومانسية لا تنتهي بين بين أفليك وحبيبته

ميرنا وليد - بيروت - ألتقطت عدسات كاميرات الباباراتزي صوراً للنجم بين أفليك (47 عاماً) في لوس أنجلوس يوم أمس.

وكان بين برفقة حبيبته آنا دير آرماس، البالغة من العمر 32 عاماً حيث قاما بنزهة لكلبين.

بين وآنا يقضيان لحظات رومانسية ولا ينفصلان.

بن وآنا كانا قد إلتقيا خلال تصوير فيلم Deep Water.

لدى بن ثلاثة أولاد هم فيوليت، 14 عاماً، وسيرافينا ، 11 عاماً، وصموئيل، ثمانية أعوام، من زوجته السابقة جنيفر غارنر التي كان قد انفصل عنها عام 2015 لكن الطلاق الرسمي حصلا عليه عام 2018.

آنا كانت متزوجة من الممثل الإسباني مارك كلوتيت منذ عام 2011 حتى انفصالهما عام 2013.





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