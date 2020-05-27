ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​عبير صبري​ صورا لها من كواليس مسلسل "​خيانة عهد​"، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت عبير برفقة الممثلين المصريين يسرا و​حلا شيحة​ و​سلوى عثمان​، الا ان اللافت هو تعليق احد المتابعين الذي قال: "جميع الفئات المجتمع خسرت بسبب كورونا إلا أنتوا يا فنانين على فكرة ده مش حسد ده قر".

بدورها ردت عبير صبري كاتبة: "ربنا يديك على قد نيتك".

"خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد‏ العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبير صبري برفقة زميلاتها..وهل تلقّت الحسد؟-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.