كيم كارداشيان تكشف عن قوامها المثير..ولحظة من الماضي مع العائلة

ميرنا وليد - بيروت - كشفت نجمة تلفزيون الواقع عن قوامها المثير بمجموعة من الصور الجديدة التي نشرتها على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وترتدي كيم البالغة من العمر 39 عاماً "كروب توب" وتنورة قصيرة باللون الزهري.

كما نشرت كيم صورة قديمة لها مع أشقائها من حفل تخرج، ويظهر في الصورة :كورتني وكلوي وروب وكيندل وكيلي.

كيم كانت قد احتفلت بذكرى زواجها السادسة من مغني الراب ​كانيي ويست، ونشرت كيم صوراً قديمة تظهرها وهي تقبل زوجها وعلقت عليها :منذ 6 سنوات وإلى الأبد حتى النهاية".فيما نشرت كريس جينر والدة كيم صورة جمعت ابنتها بزوجها وعلقت عليها:"ذكرى زواج سعيدة لكما أحبكما".



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