هيفاء حسين تكشف عن وجه توأمها للمرة الأولى من زوجها حبيب غلوم-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة البحرينية ​هيفاء حسين​ للمرة الأولى عن وجه توأمها جواهر وسلطان من زوجها الممثل الإماراتي ​حبيب غلوم​، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعهما لمناسبة عيد الفطر، وعلّقت بالقول:"قولوا ما شاء الله، كل عام وانتوا بخير وعساكم من عوادة".

وبعد إنجابها لتوأمها، كانت أشارت حسين إلى أنها ستتفرغ لعائلتها، قائلةً:""أعتقد أنني سأتفرغ بشكل أكبر إلى حياتي الأسرية، بغية توفير الرعاية الكاملة لأبنائي جميعاً، خصوصاً أن الضغط عليّ سيزداد بصورة مضاعفة، ولكن هذا لا يعني أنني سأكتفي في عمل واحد فقط خلال العام، فلربما أشارك في عملين، وهذا يعتمد على مضمون النص وأهمية الشخصية التي سأجسدها. وأضافت "لدي قناعة بأن الظهور المتكرر للفنان في أكثر من عمل خلال العام الواحد لن يكون في صالحه على الإطلاق".

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